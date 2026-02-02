Detienen a un profesor de equitación por maltratar a su caballo durante un campeonato de salto en Gran Canaria

Archivo - Coche del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre, profesor de equitación, por un presunto delito contra los animales al supuestamente maltratar a su caballo durante la celebración de un campeonato regional de salto de obstáculos en Gran Canaria.

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2026 después de que el SEPRONA tuviera conocimiento de unos hechos graves ocurridos durante un campeonato regional de salto de obstáculos desarrollados en la instalación deportiva donde se celebraba dicha competición, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En ese campeonato señala que el ahora detenido reaccionó de forma violenta tras la eliminación del animal en el recorrido, ya que en lugar de realizar las habituales labores de enfriamiento y recuperación tras el esfuerzo, presuntamente comenzó a propinarle patadas en el abdomen y el costado frente a varios testigos, entre ellos menores de edad.

A partir de ese momento, el SEPRONA inició una investigación para esclarecer los hechos donde la colaboración de los responsables federativos permitió asegurar los testimonios de los testigos y conservar las pruebas necesarias para el avance de las diligencias.

En el marco de la investigación se realizó un informe veterinario oficial en el mismo recinto, que resultó determinante, ya que acreditó que el caballo se encontraba en mal estado, estando sin desequipar, sudado, tembloroso y con signos de nerviosismo y actitud defensiva ante la presencia de su dueño.

Estos indicios, apuntan, confirmaron tanto la existencia de maltrato físico como la omisión de cuidados básicos, poniendo en riesgo la salud y el bienestar del animal.

Finalmente, tras concluir las actuaciones, el SEPRONA puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, remitiendo las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.