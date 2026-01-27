Detienen a un trabajador del aeropuerto de Fuerteventura por robar en los equipajes de viajeros

Dinero y otros efectos que presuntamente el detenido robó de equipajes facturados en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del aeropuerto de Fuerteventura, dentro de la denominada 'Operación Bodega', ha detenido a un trabajador del recinto portuario como presunto autor de un delito de hurto continuado por robar en equipajes de viajeros.

La detención se ha producido después de una pasajera denunciara el 3 de diciembre de 2025 la sustracción de dinero en efectivo del interior de su equipaje facturado, en concreto, aseguró que le había desaparecido un sobre con 5.000 euros que se encontraba en una maleta facturada para un vuelo con destino Londres Gatwick, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Esto llevó a los agentes a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las zonas aeroportuarias con acceso a equipajes, lo que les permitió detectar a un operario abriendo una maleta que coincidía con la descripción del equipaje facilitado por la denunciante.

Además la investigación permitió constatar que el ahora detenido habría repetido esta conducta en numerosas ocasiones, actuando siempre en solitario y aprovechando momentos en los que podía evitar ser observado por otros empleados. En las imágenes se puede apreciar como el investigado introduce elementos en los bolsillos de su ropa de trabajo.

Por otro lado, también se realizaron gestiones con el gestor del sistema de tratamiento de equipajes (SATE) para identificar los vuelos potencialmente afectados, solicitándose información a varias compañías aéreas.

Y, paralelamente, se contactó con establecimientos de compraventa de oro y artículos de segunda mano de la demarcación, que permitió detectar a los agentes numerosas operaciones de venta de joyas realizadas por el detenido durante el año 2025, por un valor total de 9.291 euros.

Tras la detención del investigado, se procedió al registro de su vehículo, donde se localizaron diversas pequeñas joyas, con un valor estimado inicialmente de unos 50 euros, así como billetes de diversas nacionalidades, presumiblemente procedentes del mismo origen que las previamente sustraídas.

Por todo ello, la Guardia Civil considera que el detenido podría ser responsable del hurto continuado de enseres, así como de varias tentativas de hurto, lo que eleva el valor total estimado de lo sustraído a 14.291 euros.

Finalmente el hombre ha sido puesto a disposición judicial, sin perjuicio de que la investigación continúe abierta a la espera de nuevas diligencias y posibles reclamaciones de otros pasajeros.