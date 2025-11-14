Detienen a tres hombres y desarticulan en Arafo (Tenerife) una red de cultivo de cannabis

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, en el marco de la operación 'HouseGreen', han detenido a tres personas, hombres de 37, 39 y 35 años, vecinos de Adeje, Arico y Arafo respectivamente, acusados de un delito de cultivo y elaboración de droga, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes iniciaron una investigación al tener indicios de que se pudieran estar cometiendo los hechos ilícitos y tras las pesquisas practicadas, recabar información y pruebas suficientes, y con la pertinente autorización judicial, llevaron a cabo registros en dos viviendas, en los que también participó el Grupo Cinológico de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Así, pudieron localizar gran número de objetos destinados al cultivo y posterior procesamiento de las plantas de cannabis y comprobaron como ya las plantas habían sido recogidas y tratadas, localizándolas ya cortadas y separadas en bolsas para su posible venta.

Los acusados, además, tenían una conexión ilícita a la red eléctrica para no ver mermadas sus ganancias debido a la gran demanda eléctrica que generaba el material localizado en dicho laboratorio.

Para el desmontaje técnico de la maquinaria utilizada para el tratamiento de las plantas de cannabis se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Arafo.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido remitidos a la autoridad judicial competente.