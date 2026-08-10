Detienen a tres personas dedicadas a la venta de heroína y cocaína en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna

Droga incautada en los barrios de Barranco Grande en Santa Cruz de Tenerife y Taco en La Laguna - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas y con ello han desmantelado un punto activo de venta de heroína y cocaína en los barrios de Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife, y Taco, en San Cristóbal de la Laguna.

Las detenciones se han producido después de que, en el marco de una operación antidroga, los agentes comprobaran cómo dos hombres realizaban gran cantidad de ventas, especialmente a personas con alto nivel de adicción a la heroína, sustancia que matizan, "causa efectos devastadores" y genera una "enorme dependencia" en un corto periodo de tiempo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Por ello, tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se realizó una entrada y registro de los domicilios de los dos principales investigados, con el apoyo de dos equipos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y la especial colaboración de dos equipos de Guías Caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que permitió la detención de tres hombres, uno de ellos era quien realizaba las funciones de guardia y custodia sobre las sustancias estupefacientes.

Asimismo los agentes se incautaron en esta operación 608,84 gramos de heroína pura, 853 gramos de heroína cortada, 23,25 gramos de cocaína y 106,86 gramos de crack.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando desmantelado el citado punto de venta.