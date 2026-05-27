La Diputada del Común defiende "planificación" ante la situación "estructural" que sufre el Hospital del Sur de Tenerife

La Diputada del Común, Lola Padrón, en una reunión con Jordi Esplugas, presidente de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife - DIPUTACIÓN DEL COMÚN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Pro Hospital Público del Sur y Suroeste de Tenerife ha reclamado este miércoles ante la Diputada del Común, Lola Padrón, el avance de la ampliación y mejora del Hospital del Sur, y en la dotación progresiva de servicios, recursos y espacios asistenciales que permitan reducir derivaciones y mejorar la atención.

La Diputada del Común ha recogido las demandas en torno a una situación "estructural", que va más allá de una "demanda puntual", y que requiere "coordinación, planificación y compromiso sostenido", según ha informado la institución en una nota de prensa.

Durante la reunión, el presidente del colectivo, Jordi Esplugas trasladó "la preocupación" de la Plataforma por una reivindicación "histórica" vinculada a la mejora de la atención sanitaria en el sur y suroeste de Tenerife. El presidente del colectivo expuso que el crecimiento de la población residente, unido a la elevada presión asistencial derivada de la actividad turística y de la movilidad insular, exige reforzar la capacidad del Hospital del Sur y avanzar en una respuesta sanitaria "más cercana y resolutiva" para la comarca.

Entre las cuestiones planteadas, la Plataforma hizo referencia a la necesidad de avanzar en la ampliación y mejora del centro hospitalario, así como en la dotación progresiva de servicios, recursos humanos y espacios asistenciales que permitan reducir derivaciones innecesarias y mejorar la atención a usuarios.

Esplugas también trasladó su preocupación por las dificultades asociadas a la falta de recursos sociosanitarios suficientes, que pueden repercutir en la disponibilidad de camas hospitalarias, en la atención de Urgencias y en la actividad asistencial.

Lola Padrón ha recordado que la Diputación del Común no sustituye a las administraciones competentes ni entra a resolver cuestiones técnicas propias de la planificación sanitaria, pero sí tiene la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía, mediar y trasladar aquellas situaciones que puedan afectar al derecho a recibir una atención sanitaria adecuada y en condiciones de igualdad.

"Cuando una comarca lleva décadas reclamando una infraestructura sanitaria suficiente, no estamos ante una demanda puntual, sino ante una situación estructural que requiere coordinación, planificación y compromiso sostenido", ha advertido la Diputada del Común.

Padrón insistió en que la sanidad pública debe responder a criterios de equidad territorial, especialmente en una isla donde la distancia entre el lugar de residencia y los hospitales de referencia puede suponer una carga añadida para pacientes y familias.

"La ciudadanía no puede quedar atrapada entre anuncios, proyectos y trámites administrativos. La planificación sanitaria debe traducirse en mejoras reales, medibles y perceptibles para las personas", ha puntualizado Padrón.

La Diputada del Común trasladó a Jordi Esplugas la voluntad de la institución de estudiar la documentación aportada por la Plataforma y de valorar las vías de actuación que permitan contribuir, desde la mediación y el seguimiento institucional, a que las administraciones competentes avancen en soluciones efectivas.