La Diputada del Común lamenta un sistema de derechos sociales sostenido "en gran medida" por familias y tercer sector

Archivo - La Diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, comparece en comisión parlamentaria - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha presentado en el Parlamento el Informe Anual 2025, que refleja la "confianza" ciudadana en la institución para atender sus demandas frente a una administración pública que aún es "lenta" y un sistema de derechos sociales que continúa principalmente sostenido por familias y tercer sector.

Padrón también ha aprovechado su intervención para reflejar el carácter aún "lento" de la respuesta pública, una situación que agrava el aumento en quejas en derechos sociales, que en 2025 registró una subida del 7,36%.

En su intervención en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, Padrón ha destacado los "esfuerzos" realizados en el camino de la protección de los derechos de la ciudadanía, si bien ha lamentado que el sistema de derechos sociales siga sosteniéndose "en gran medida" con el esfuerzo de familias y tercer sector.

"El silencio administrativo provoca un colapso vital", ha advertido Padrón, que ha acentuado las quejas "especialmente preocupantes" que ha recibido la institución en materia de vivienda, relatos de los que desprende la situación de familias canarias "viviendo en asentamientos, infraviviendas, vehículos, construcciones precarias, en situación de desahucios e incluso con menores creciendo en contextos de inseguridad habitacional".

Ha señalado Padrón que "en cada expediente, no hay solo un problema urbanístico", sino una fractura social" que exige entender la vivienda "como una política central" de cohesión, dignidad y garantía efectiva de derechos.

ACTIVIDAD EN 2025

La Diputación del Común ha exhibido este viernes la "confianza" ciudadana conseguida en los últimos años frente a sus necesidades. Siete de cada diez quejas recibidas por la Diputación en 2025 terminaron con una solución "favorable" para la ciudadanía, un dato que sería "el reflejo" de todas aquellas personas que "llegan sin respuesta" y que "encuentran una salida" en la institución, que registró 29.000 actuaciones y 3.572 quejas.

Además, puntualizan, casi el 60% de las quejas habían sido presentadas por mujeres, que "dan el paso, que no se resignan y que, en muchos casos, defienden no solo sus derechos, sino los de toda su familia".

"Veo con preocupación que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, la realidad de las mujeres en Canarias sigue marcada por desigualdades persistentes. La desigual distribución de las tareas en el cuidado continúa limitando el pleno desarrollo personal y profesional de muchas mujeres", ha incidido Padrón, que alude a la falta de servicios "suficientes· y la escasa "corresponsabilidad" en el ámbito doméstico que aún persiste.

Y en el ámbito de la familia, la Diputado del Común ha advertido de otra de las "preocupaciones" detectadas: el plazo de espera para atender las solicitudes de la Renta Canaria de la Ciudadanía. "Se sitúa en tres meses, pero la realidad es que un año es lo mínimo que están durando los tiempos de espera", ha aseverado.

Ha afeado, por ello, la falta de recursos en esta materia, con "un profesional por cada 3.000 habitantes, así como un técnico por cada 1.100", frente a comunidades, como Navarra, donde "existe uno para cada 500".

ACCESO A LA VIVIENDA

Respecto a la crisis habitacional y las dificultades de acceso a la vivienda, la Diputación del Común ha recibido un total de 137 quejas en materia de vivienda, donde hay "un dato" que marca el perfil de esta realidad: "El 68% de las reclamaciones proceden de mujeres, que sostienen sus hogares en solitario, que afrontan la crianza sin apoyos o que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad económica y residencial", ha añadido.

Padrón ha apelado a atender esas "historias reales" de mujeres que "necesitan un techo seguro" para "salir de situaciones" de vulnerabilidad, "donde el acceso a una vivienda es imprescindible" para reconstruir una vida.

Ha añadido, además, que, durnate 2025, la Diputación del Común ha intensificado su intervención en ámbitos como el acoso escolar, la atención temprana y la salud mental, lo que habría permitido identificar un problema: "Existen protocolos, pero respuesta administrativa no siempre llega a la velocidad que un menor necesita".

"Apuntalar los recursos públicos, el personal de lo público es absolutamente necesario", ha reclamado Padrón en una referencia clara a las acciones a emprender en el ámbito de la vivienda y en la atención a la infancia.