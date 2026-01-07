La Dirección General de Pesca constata el estado óptimo de las instalaciones acuícolas de Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha constatado el estado óptimo de las explotaciones acuícolas marinas situadas en el municipio de Telde (Gran Canaria) tras una visita de control por el aviso recibido debido a la presencia de una mancha en el agua en la zona de la playa de Salinetas.

En comunicado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria señaló que, en concreto, un equipo técnico, acompañado por el director general del área, Esteban Reyes, constató este 5 de enero el correcto funcionamiento de las instalaciones y el estado de limpieza de las jaulas, sin observarse mortalidad de peces durante la inspección.

Asimismo, durante la actuación se procedió a la toma de muestras de agua que han sido remitidas a laboratorio para su análisis.

El departamento regional apuntó que esta visita se suma a otras acciones de seguimiento y supervisión desarrolladas con anterioridad en la misma zona, dentro de los programas de control oficial de sanidad animal e higiene de la actividad acuícola y ante los episodios derivados de la presencia de residuos en el mar de la costa teldense.

En particular, este personal técnico ha efectuado inspecciones previas a estas entre los meses de septiembre y diciembre de 2025, en las que se verificaron, entre otros aspectos, la existencia e implantación por parte de la empresa acuícola de medidas de bioseguridad, y se comprobó el programa de gestión de subproductos y la documentación acreditativa de la retirada de residuos por un gestor autorizado.

También se revisó el sistema de vigilancia zoosanitaria, el seguimiento de la mortalidad de animales y la aplicación de la Guía de Buenas Prácticas en materia de higiene.

Por su parte, en la inspección anterior a la efectuada este lunes, realizada el 12 de diciembre, se constató la ausencia de mortalidad de peces en superficie, un comportamiento normal de los animales y la limpieza del agua, así como la ausencia de anomalías visibles en el interior del perímetro de las explotaciones.

En el marco de ese seguimiento se realizaron además tomas de muestras oficiales (lubinas y agua) remitidas a laboratorio para los correspondientes estudios y la verificación documental de los registros sanitarios obligatorios.