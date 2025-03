El director del SCS planta por segunda vez a la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Carlos Díaz, ha plantado por segunda vez en esta legislatura a la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, cuestión que el presidente, Gustavo Santana (PSOE), ha afeado a la consejera de Sanidad del Gobierno regional, Esther Monzón.

Santana ha mostrado su "sorpresa" por la ausencia de Carlos Díaz porque ni siquiera consta ningún justificante y no entiende que la Consejería no haya designado a otro compareciente, dado que es "absolutamente incómodo" para los grupos preparar una comparecencia que después no se lleva a cabo.

"Esto lo digo a usted pero se puede extender a todo el Gobierno porque si no los grupos parlamentarios y los propios diputados pudieran entender que se está diluyendo un poco la responsabilidad política que tienen en cuestiones de esta materia", ha espetado a la consejera ya que se dificulta la labor de "fiscalización" al Ejecutivo.

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha criticado la "falta de decoro" del Gobierno por no asumir la petición de comparecencia de Carlos Díaz para abordar su participación, y la del director general de Recursos Humanos, en el proceso de estabilización de personal, y ha subrayado que en los casos de ausencia ante la comisión de investigación, por ejemplo, la Cámara ha acudido a la Fiscalía.