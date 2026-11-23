SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que circulaba en moto tiene heridas de consideración tras haber recibido un disparo en una pierna con un arma de aire comprimido en las inmediaciones de la gasolinera del barrio de Bajamar, en el municipio de La Laguna.

La Policía Local detalla que los agentes se personaron en el lugar de los hechos tras una llamada que alertaba de un disparo o una detonación y acordonaron en la zona.

El caso está bajo investigación por parte de la Policía Científica de la Policía Nacional y el hombre fue derivado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.