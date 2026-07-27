Documentan por primera vez en España, en aguas profundas de Canarias, el 'bacalete antena'

Ejemplar de 'Bacalete antena' localizado en aguas de Canarias - IEO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con las universidades de Vigo y La Laguna, ha confirmado por primera vez la presencia del pez mesopelágico 'Bregmaceros atlanticus' en aguas españolas.

Este estudio, publicado en la revista 'Marine Biodiversity', contribuye al conocimiento de la distribución geográfica de la especie.

"Aunque tradicionalmente se había considerado que 'Bregmaceros atlanticus' presentaba una distribución circumtropical, con presencia en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que su distribución real podría estar limitada al Atlántico", señala en una nota Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio.

La investigación se realizó a partir de tres ejemplares recogidos en Canarias.

Dos de ellos fueron capturados durante la campaña oceanográfica 'CETOBAPH', desarrollada en 2012 a bordo del buque oceanográfico Cornide de Saavedra frente a la isla de El Hierro y el tercer ejemplar apareció varado en una playa del sur de Tenerife en 2024, constituyendo además el primer caso documentado de varamiento de esta especie.

Para confirmar la identificación, el equipo llevó a cabo un estudio detallado de los caracteres morfológicos y obtuvo una secuencia genética del gen COI, el marcador estándar utilizado en los sistemas internacionales de identificación molecular de especies.

El análisis permitió asignar con seguridad el ejemplar canario a un grupo genético específico (BIN AAV0298), asociado a 'Bregmaceros atlanticus'.

Los resultados combinan el estudio morfológico clásico con herramientas de genética molecular para verificar la identidad de la especie.

"Tradicionalmente la identificación de peces se ha basado en caracteres morfológicos externos. Sin embargo, cada vez es más frecuente emplear enfoques de taxonomía integradora, que combinan información morfológica y molecular para resolver cuestiones taxonómicas complejas en grupos de peces poco conocidos", señala Bañón.

IDENTIFICACIÓN COMPLICADA

'Bregmaceros atlanticus', conocido comúnmente como bacalete antena por el característico radio dorsal alargado que presenta sobre la cabeza, es una especie pelágica de pequeño tamaño que habita en aguas oceánicas y mesopelágicas, generalmente entre la superficie y varios cientos de metros de profundidad.

Debido a su tamaño, hábitos de vida y similitud con otras especies del mismo género, su identificación ha sido históricamente complicada.

Así, el análisis de las secuencias genéticas disponibles en bases de datos internacionales reveló la existencia de varios grupos genéticos claramente diferenciados que, probablemente, corresponden a especies distintas aún pendientes de revisión taxonómica.

Según los autores, esta situación pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio del género 'Bregmaceros', que presenta una elevada diversidad y una compleja historia taxonómica.

"El hallazgo vuelve a poner de relieve el valor de las aguas canarias como área estratégica para el estudio de la biodiversidad marina profunda. El varamiento del ejemplar de Tenerife podría estar relacionado con procesos oceanográficos característicos del archipiélago, como la interacción entre remolinos oceánicos, afloramientos y corrientes locales que ocasionalmente desplazan organismos mesopelágicos hacia zonas costeras", señala Bañón.