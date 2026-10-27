Domínguez confía en la diversificación económica para atraer sectores que ofrezcan "estabilidad" y "alto valor añadido"

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, en el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro' - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha abogado este martes por la defensa del "motor tractor" económico de la islas, el turismo, un sector que "hay que cuidarlo y protegerlo". Ha defendido la necesaria diversificación económica para las islas con el fin de atraer otros sectores que aporten "alto valor añadido" y observar los beneficios macroeconómicos en la sociedad.

Así lo ha advertido en la celebración del encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', que acoge el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, una cita en la que el vicepresidente ha insistido en la necesidad de "cuidar y proteger" el turismo, al tiempo que se trabaja en conseguir "sectores de alto valor añadido" con el objetivo de crear "nuevos puestos de trabajo, que sean más estables" y que aporten una "mayor rentabilidad".

Abordando la importancia de que las cifras macroeconómica de la comunidad autónoma repercutan en la realidad social y cotidiana, ha considerado "fundamental" fomentar la diversificación económica en las islas en sectores considerados de "alto valor añadido", así como abordar la "desafección" del trabajador hacia la industria turística.

Ha subrayado, además, los retos que enfrentan las islas y de los que dependen para avanzar económica y socialmente, como la energía, donde hay "debilidades" derivadas de "infraestructuras que están obsoletas", que urgen de una renovación y que han ocasionado ceros energéticos recientes, como el de Lanzarote, así como el impulso a la conectividad digital, cuya mejora atraería inversión a Canarias.

Domínguez ha defendido, en general, la importancia de impulsar la diversificación económica en Canarias, cuestión que puede llevar a las islas "a corregir situaciones particulares de la industria que es cabeza tractora de la economía canaria", el turismo, al ritmo que se atraen, para su desarrollo, a otros sectores de "alto valor añadido".

"Sin esto, y sin la vivienda, es imposible llevar a cabo, como administración, la capilarización de esos datos macro en micro", ha aseverado Domínguez en cuanto a los frutos del crecimiento económico registrado en las islas y su reflejo en la sociedad, con dificultades para afrontar el aumento del coste de la vida y el acceso a la vivienda.