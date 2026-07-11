Dos afectados, entre ellos un menor de 5 años, tras un accidente de tráfico en la TF-5, a la altura de La Laguna

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha resultado herida este sábado tras producirse un accidente entre dos vehículos en la TF-5, en sentido norte, a la altura de San Benito, La Laguna (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11.12 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a dos personas, una mujer, de 34 años, que presentó lesiones de carácter moderado, y un menor, de 5 años de edad, que fue trasladado al Hospital para su valoración.

Ambos fueron derivados al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.