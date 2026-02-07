Dos heridos de carácter moderado al colisionar un turismo y una moto a su paso por Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 33 y 38 años, han resultado heridos de carácter moderado en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la TF-5, en dirección norte, a su paso por Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 02.03 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre de 33 años presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo el personal del SUC atendió al hombre de 38 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba problemas de salud de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron la zona, mientras que personal de Carreteras despejó la vía, y agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.