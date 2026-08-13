Dos heridos tras la colisión de dos vehículos en la TF-64, en Granadilla de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 60 años, ha resultado heridos este miércoles tras producirse una colisión entre dos vehículos en la TF-64, en Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:41 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada, efectivos de los Bomberos liberaron del habitáculo del vehículo a los dos afectados. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió, posteriormente, a los afectados, que presentaron traumatismos de carácter moderado y fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Sur y a Hospiten Sur.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil realizaron el correspondiente atestado.