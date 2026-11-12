Dos heridos de diversa consideración al colisionar 3 turismos y registrar un atropello en San Miguel (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 29 y 47 años, han resultado heridos de carácter grave y moderado, respectivamente, tras producirse una colisión entre tres turismos y posteriormente registrar un atropello en la TF-1, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 23.11 horas de este miércoles y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a un hombre de 29 años que presentaba varios traumatismos de pronóstico grave, por lo que tras ser estabilizado fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Asimismo asistió a un hombre de 47 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras, que señalizaron y limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.