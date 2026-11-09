Dos heridos, uno de ellos grave, tras la colisión entre una moto y un coche en la TF-1

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos este lunes tras una colisión entre una moto y un coche en la TF-1, con dirección norte, a la altura de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, que presentaron diferentes traumatismos. El hombre, que resultó afectado en estado grave, fue trasladado al Hospital del Sur, mientras la mujer, con pronóstico moderado, fue desplazada en ambulancia básica al Hospital Universitario Hospiten Sur.