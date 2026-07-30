Dos heridos graves tras la colisión de un camión y una motocicleta en la TF-42, en Garachico (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 54 y 32 años, ha resultado heridos de carácter grave este jueves tras colisionar un camión y una motocicleta en la TF-42, en el punto kilométrico 13, aproximadamente, en Garachico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:17 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, que había dejado a los dos ocupantes de la motocicleta heridos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario, con la colaboración de la dotación de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente que pasaba por la zona, valoraron y asistieron a los dos afectados.

Una vez estabilizados, fueron trasladados en diferentes ambulancias al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, uno de ellos en estado crítico.