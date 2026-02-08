Dos jóvenes heridos moderado al salirse de la vía su vehículo en la TF-24, a su paso por Santa Úrsula (Tenerife)

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre, ambos de 18 años, han resultado heridos de carácter moderado tras la salida de vía y vuelco del vehículo en el que viajaban en el kilómetro 25 de la carretera TF-24, a su paso por el municipio de Santa Úrsula (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado, en las cercanías del acceso al mirador de Chipeque, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que los dos jóvenes presentaban, en el momento inicial de la asistencia, varios traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos de Carreteras, que despejaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron las diligencias correspondientes.