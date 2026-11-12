Elaboran un manual de uso para caravanas de las zonas de servicios de la red insular en Tenerife

Tenerife elabora un manual de uso para caravanas sobre los usos de las zonas de servicios de la red insular de puntos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha elaborado la guía destinada a los usuarios de las áreas de servicios para caravanas que el área de Residuos está creando en los puntos limpios de la isla.

El objetivo general del área de Residuos se centra en asegurar un uso correcto de estas infraestructuras que se ubican en los primeros puntos de la red insular, como son los dos del Centro Logístico de Malpaso y el Punto Limpio en Arona, el Punto Limpio de Jagua (Santa Cruz de Tenerife), el Centro Logístico de La Guancha y el Punto Limpio de Buenavista, según ha informado el Cabildo en una nota.

Estas instrucciones estarán ubicadas en todas las zonas de evacuación de aguas negras y grises de los puntos limpios que ya tengan sus espacios habilitados, así como en los puntos de reposición de agua potable y, con posterioridad, se irán incorporando de forma progresiva en los nuevos puntos a medida que se vayan implementando las zonas de servicios de caravanas.

USOS

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que con la implantación de esta nueva guía en la red insular se da "un paso importante" para promover el buen uso de las instalaciones habilitadas en los puntos limpios. "El objetivo prioritario es garantizar la protección de nuestros espacios y evitar a toda costa los vertidos incontrolados. Queremos que los usuarios dispongan de servicios de calidad, pero siempre bajo un marco de responsabilidad y respeto absoluto en su uso y los usuarios", ha señalado.

Por su parte, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, ha señalado que estas instrucciones ya están operativas en las zonas de evacuación de áreas como el Centro Logístico de Malpaso, Arona, Jagua, La Guancha y Buenavista. "Las iremos incorporando de forma progresiva en los nuevos puntos", ha añadido.

"Es fundamental que los caravanistas respeten las normas, desde proporcionar sus datos a los operarios hasta utilizar exclusivamente las instalaciones para la evacuación de aguas y el suministro de agua potable. Buscamos seguir asegurando que las instalaciones queden siempre limpias y despejadas para el siguiente usuario", ha indicado.

PROCESO

Para un correcto uso de los espacios para servicios, los caravanistas deben proporcionar sus datos a los operarios de los puntos limpios, estacionar el vehículo en la zona habilitada y señalizada, apagar el motor y mantener a los acompañantes y menores fuera del área de trabajo.

Tras la preparación, se puede acceder a cuatro elementos de servicio como son los de toma de agua potable para llenar el depósito de agua limpia, vaciado de aguas grises, evacuación de aguas negras (exclusivamente para cassette o potti) y una manguera de aclarado para el cassette.

Al finalizar las operaciones, los usuarios deben cerrar adecuadamente las tomas, recoger las mangueras en su ubicación, evitar vertidos, dejar la zona limpia y despejada, y retirar la caravana.

Queda expresamente prohibido utilizar la infraestructura para la limpieza de vehículos, personas, animales u objetos, así como para cualquier fin distinto al suministro potable y evacuación de aguas de caravanas o autocaravanas.

Para resolver consultas, se pone a disposición el correo electrónico residuosdetenerife@gmail.com y el teléfono gratuito 900 305 000.

Los puntos limpios de La Guancha, Jagua y Arona cuentan con un horario de atención los lunes de 8:00 a 16:00 horas, de martes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00 horas.