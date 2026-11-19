Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). En el cayuco se encontraban 121 personas, entre el - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

CEOE Tenerife y APYME El Hierro han solicitado este jueves al Gobierno central, Gobierno de Canarias, Cabildo de El Hierro, Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar la creación de una mesa de trabajo para aprobar medidas de apoyo a la isla ante la crisis migratoria.

Ambas organizaciones señalan en un comunicado conjunto que son "plenamente conscientes de la dimensión humanitaria de esta crisis y de la necesidad de proteger la vida y garantizar una atención digna y respetuosa con los derechos de las personas migrantes" pero al mismo tiempo consideran "imprescindible" que la gestión de la emergencia cuente con financiación adicional y una planificación que evite absorber recursos destinados al funcionamiento y al desarrollo del territorio.

En su opinión, "la presión de las llegadas exige, además, reforzar los servicios públicos y evitar que una emergencia de dimensión suprainsular recaiga de forma desproporcionada sobre una isla de población reducida, doble insularidad y limitaciones de conectividad y capacidad".

En esa línea indican que sus efectos pueden alcanzar al conjunto del territorio herreño y a su actividad económica y por ello reclaman recursos suficientes para cubrir los "gastos extraordinarios" derivados de la acogida migratoria.

Además apuntan que las aportaciones deben ser "adicionales" a la financiación ordinaria, evitando que la atención a la emergencia se realice a costa de inversiones, servicios o programas destinados al desarrollo económico insular y regional.

Igualmente apelan a "proteger" la actividad económica insular mediante un sistema que permita documentar posibles perjuicios en sectores como el comercio, la hostelería, la pesca y el turismo, y estudiar medidas de apoyo cuando "exista evidencia y sean compatibles con la normativa aplicable".

Entre ellas proponen analizar la viabilidad jurídica y económica de una deducción del 60% del IRPF para contribuyentes con residencia habitual y efectiva en El Hierro y una bonificación del 50% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y en las cuotas de los autónomos, incluidos los encuadrados en el régimen del mar.

Asimismo, solicitan avanzar en el estudio de medidas para las islas verdes dentro del REF, incentivos al empleo estable y a la inversión productiva, y mejoras de conectividad aérea y marítima.

"El Hierro no pide privilegios ni plantea una oposición entre residentes y personas migrantes. Pide que la solidaridad tenga respaldo, recursos y responsabilidades compartidas. Proteger la vida y los derechos de quienes llegan es compatible con cuidar el bienestar y el futuro de quienes viven en la isla", señalan conjuntamente.

Por ello, ambas organizaciones instan a las administraciones a "concretar compromisos, responsables y plazos, y a rendir cuentas sobre los resultados".

La respuesta, indican, "debe atender la emergencia inmediata y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de El Hierro para sostener sus servicios públicos, su actividad económica y la convivencia".