Encuentran a la senderista extraviada en la zona de Chamorga, en Santa Cruz de Tenerife, con problemas de salud

Dispositivo de búsqueda - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha localizado en la mañana de este sábado a la senderista, de 75 años, extraviada en la zona de Chamorga del Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, donde la han rescatado.

La mujer, que se extravió durante la tarde de este viernes, 6 de febrero, ha sido rescatada este sábado con problemas de salud de carácter moderado, por lo que ha sido trasladada a un centro hospitalario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Durante la noche del viernes se realizaron rastreos por tierra y este sábado se activó el dispositivo de búsqueda en el que han intervenido, entre otros, Policía Nacional, Bomberos de Tenerife, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Protección Civil y la Unidad de Montes.