Encuentran con vida a María Demelza A.R., que había desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha informado de la localización con vida de María Demelza A.R., después de que hubiera desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y de la que sus allegados no sabían nada desde el 12 de junio.
María tiene 45 años, los ojos marrones, el pelo de color castaño y mide 1,70 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Este lunes, 15 de junio, la Policía Nacional había solicitado colaboración para encontrarla y finalmente ha informado de su localización este miércoles.