Encuentran con vida a María Demelza A.R., que había desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 10:21
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la localización con vida de María Demelza A.R., después de que hubiera desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y de la que sus allegados no sabían nada desde el 12 de junio.

María tiene 45 años, los ojos marrones, el pelo de color castaño y mide 1,70 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Este lunes, 15 de junio, la Policía Nacional había solicitado colaboración para encontrarla y finalmente ha informado de su localización este miércoles.

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