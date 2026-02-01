Enero cierra en Canarias con seis fallecidos por ahogamiento y una mujer desaparecida en la costas de las islas

Archivo - Playa de Canarias con bandera roja - PLATAFORMA '1.500 KM DE COSTA' - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han fallecido por ahogamiento en Canarias en enero de 2026, según datos de un estudio facilitados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Así, la mayoría de las personas que fallecieron ahogadas en enero perdieron la vida tras ser arrastradas al agua por un golpe de mar, al encontrarse muy cerca de la costa con fuerte oleaje.

A esto, detalla la Asociación en una nota, se sumaría la desaparición de una mujer, de 30 años de edad y origen venezolano, que cayó al agua por el impacto de una ola en la costa de Tacoronte, en la isla de Tenerife, y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado.

Además, enero concluyó con 1 bañista en estado grave, 3 de ellos heridos de carácter moderado; 4, leves, y 10 rescatados ilesos.

Cinco de las seis personas que murieron ahogadas, así como 23 de los 25 afectados totales, se habían metido en el mar o se encontraban en puntos muy cercanos a la costa en prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Además, indica el colectivo, tres de las personas que perdieron la vida fueron víctimas en edad adulta, otras dos de ellas, de edad desconocida, mientras uno de los fallecidos tenía más de 60 años.

Del total de víctimas mortales, cinco fueron hombres y una, mujer.

Por nacionalidades, cinco de los fallecidos identificados fueron extranjeros, de origen alemán (2), estadounidense (1), extranjeros sin nacionalidad especificada (2), y uno de ellos español.

IMPRUDENCIAS

Tres de los fallecidos por ahogamiento se trata de personas que pudieron caer accidentalmente al agua, desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo, mientras dos eran bañistas y uno, pescador.

Un 83% de los accidentes con final trágico, sucedieron en horario de tarde, y el 17% de ellos, de mañana.

Enero cierra con un balance "trágico" en Canarias: un joven pierde la vida ahogado en Los Charcones (Lanzarote) cuyo cuerpo fue recuperado a 13 metros de profundidad. En La Gomera, el cuerpo sin vida de un pescador fue localizado flotando en San Sebastián; Fuerteventura contabilizó una mujer fallecida tras caer de las rocas en Betancuria; y los litorales de Adeje, Puerto de la Cruz (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria): tres fallecidos.

Respecto al total de afectados, Tenerife concitó el 24%, seguido de Lanzarote (16%) y Gran Canaria (8%).

Las playas fueron los entornos de mayor siniestralidad (68%), seguido de piscinas naturales (28%), puertos y zonas de costa (4%).

Detalla el colectivo que, durante todo enero, se han detectado decenas de imprudencias, captadas por ciudadanos y seguidores de la Asociación. Imágenes que han dado "visibilidad" a un "elevado número de acciones irresponsables" que no solo han puesto "en riesgo" la vida de los afectados sino también "la integridad" de los efectivos de los servicios de emergencia que deben intervenir en su rescate.

'Canarias, 1500 Km de Costa' ha apoyado su estudio en datos de fuentes oficiales, relativas al ámbito de las Emergencias, como 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

Se trata de una iniciativa patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.