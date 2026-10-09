Escoltan a un cayuco localizado al sureste de El Hierro con unas 100 personas migrantes a bordo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo procede a acompañar en la tarde de este viernes a un cayuco que fue localizado navegando a diez millas al sureste de la isla de El Hierro. La embarcación irregular tendría a bordo a unas 100 personas migrantes, según una primera estimación ofrecida por el organismo.

La alerta fue dada tras su detección por el radar eco SIVE de la Guardia Civil, sobre las 16.07 horas de este jueves, por lo que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Dipha, que ya ha localizado a la embarcación y la acompaña hasta el puerto de La Restinga, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

Se prevé que la embarcación arribe al puerto herreño sobre las 18.00 horas (hora local).