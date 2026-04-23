El Estado amplía su "compromiso" con la cofinanciación de más obras para la reconstrucción de La Palma tras el volcán

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los medios tras la reunión entre autoridades del Cabildo de La Palma y del Ministerio para abordar la reconstrucción de la isla tras el volcán - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho balance hoy junto al Cabildo de La Palma de los más de 1.100 millones que el Estado ha aportado a la isla tras la erupción del 'Tajogaite', al tiempo que ha avanzado la ampliación del "compromiso" de cofinanciación con más obras para la reconstrucción.

En esta visita a la corporación insular, el ministro ha estado acompañado por la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Pérez, el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet, y el delegado del Gobierno en las Islas Canarias, Anselmo Pestana, según informa el Ministerio en una nota.

Durante el encuentro, Torres ha recordado el convenio que suscribieron el Ministerio y el Cabildo para la reparación de infraestructuras municipales dañadas por el volcán, con obras prácticamente ejecutadas. Del importe total, el Gobierno ha aportado el 50%, 18 millones de euros, y el Cabildo la misma cantidad.

Hoy, el ministro ha adelantado que las nuevas propuestas de obra también serán cofinanciadas y se acometerán, debido a que los daños del volcán con el tiempo se han ampliado. Torres ha remarcado asimismo la aportación realizada por el Estado hasta hoy para la reconstrucción de la isla de La Palma: "Son más de 1.100 millones de euros en total y seguimos aplicamos, ahora estamos en periodo de declaraciones de la renta, la exención del 60% del IRPF".

"Vamos a seguir trabajando con la máxima lealtad con las distintas administraciones de la isla. Mantengo un trato fluido y cordial con el presidente del Cabildo Insular y mantenemos criterios comunes en defensa de quienes viven en esta isla", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez, ha agradecido la presencia del ministro y el tono de una reunión "necesaria", para perfilar la justificación de las obras ya finalizadas. "Estamos en el mismo barco y agradezco la voluntad del ministro de buscar las mejores opciones para que la recuperación sea efectiva y rápida", ha añadido.

EXENCIÓN DEL 60% DEL IRPF

Ante las preguntas de los periodistas, el ministro respondió que el acuerdo programático de la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y CC, se "está cumpliendo", y entre las medidas acordadas remarcó a exención del 60% del IRPF "que se cumple de manera estricta". Además, ha dicho que la medida continuará en 2026, igual que en 2025. Y en 2027, se buscará el mecanismo preciso para también aplicarlo.

A su juicio, la medida está favoreciendo la recuperación económica de la isla, dado que "inyecta economía, junto a la aportación de dinero público, a los distintos sectores económicos de esta tierra".