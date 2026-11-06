En estado crítico tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser sacada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa La Pinta, en Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:13 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían sacado de mar a la mujer, con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, por lo que los socorristas le estaban practicando maniobras de reanimación. Asimismo, desde el Cecoes 112 se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y asistió a la afectada, comprobando que permanecía en parada cardiorrespiratoria, de forma que se continuaron practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, que lograron recuperar su pulso. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.