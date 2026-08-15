En estado grave una menor de 12 años tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una menor, de 12 años de edad, ha resultado afectada de carácter grave este viernes tras haber sido rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Anfi del Mar, en el municipio grancanario de Mogán, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13.23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a la menor, que presentó un ahogamiento incompleto con pronóstico grave, por lo que fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC a la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para su ingreso en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.