Sucesos.- En estado grave un motorista de 22 años tras una colisión con un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 22 años, ha resultado herido grave este viernes tras una colisión con un turismo en la GC-3, en la salida del túnel de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter grave, y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Guardia Civil instruyó las diligencias.