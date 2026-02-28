En estado grave un motorista de 25 años tras sufrir una caída en Vilaflor (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 25 años, ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída en la TF-565, en la entrada a Vilaflor, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la caída de un motorista, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado, junto al equipo sanitario del centro de salud de la zona, asistieron en un primer momento al afectado y lo trasladaron al Hospital del Sur El Mojón para su estabilización en un centro sanitario. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.