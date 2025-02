Los estudiantes de Canarias, los más pesimistas con su futuro laboral y el empleo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes preuniversitarios canarios se encuentran entre los más pesimistas de España respecto a su futuro laboral, ya que el 49% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, según se desprende del 'X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, realizado por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT.

En este sentido, el 31,1% piensa que la situación será igual y solo el 19,9% opina que el empleo irá a mejor.

"La opinión de los jóvenes responde a lo que perciben ahora mismo, mayor inestabilidad y un deterioro en las condiciones laborales. La sensación que tienen es que la situación económica y laboral va a ir a peor", analiza en una nota Nuño Nogués, director del 'X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 60,5% de los estudiantes de Canarias confían en conseguir trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

"Curiosamente, esta percepción no coincide con la opinión sobre la situación general del empleo, de lo que podemos concluir que los jóvenes confían en sí mismos", señala Nuño Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes a la hora de encontrar empleo, el 51,7% destaca el interés y las ganas de trabajar, seguido de la experiencia (51,4%), tener un buen nivel de idiomas (49,3%), los conocimientos (46,9%), y un buen expediente académico (36%).

Canarias es de las comunidades autónomas donde los jóvenes tienen más decidido estudiar una carrera universitaria (70,6% versus el 65,1% de la media nacional); el 15% se muestra aún indeciso sobre si continuar o no y el 14,3% no tiene pensado continuar con sus estudios.

Entre los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria, las que les despiertan más interés son Empresas/Economía (29,7%), Marketing/Publicidad (22,5%), y Magisterio (22,5%).

La vocación (71,3%) es el principal factor que indican a la hora de elegir una carrera, seguido de las salidas profesionales (56,9%) y el salario (41,3%).

En cuanto a la utilidad de lo que están estudiando, el 74,1% cree que les será útil profesionalmente.

Según los resultados de este informe, realizado a preuniversitarios que cursan 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional, 9 de cada 10 jóvenes considera que la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como se conoce.

Además, son de los más pesimistas en cuanto al impacto de la IA en el empleo, ya que el 83,9% cree que tendrá un efecto directo negativo y quitará puestos de trabajo.

Ante el elevado porcentaje de jóvenes que utilizan la IA para hacer los trabajos, los expertos alertan de los peligros que entraña el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los jóvenes.

"Al usar la IA corren el riesgo de convertirse en meros copistas que reflejan lo que les dice la IA, perdiendo la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de esforzarse y probablemente la asimilación de conceptos. No me fijo en lo que copio, no busco en diferentes fuentes ni comparo, no genero una opinión propia, simplemente pongo lo que dice la IA, que doy por hecho que debe ser correcto", explica el director del informe.

MÁS DE LA MITAD USA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sobre la relación de los jóvenes con la IA, un poco más de la mitad (55,2%) emplea la inteligencia artificial para hacer trabajos; al 20,3% le interesa, pero no la utiliza porque no conoce bien en qué consiste, el 13,3% la usa solo como un juego y el 11,2% manifiesta que no le interesa lo relacionado con la inteligencia artificial.

En cuanto al nivel de preparación, el 74,5% de los preuniversitarios canarios cree que está mejor preparado que sus padres, solo por detrás de los jóvenes de Aragón (80,8%), y por encima de la media nacional (68,5%).

"En general, se puede decir que el nivel de estudios de los jóvenes es superior al de sus padres por diferentes factores: la educación obligatoria se ha extendido a los dieciséis años, existe una mayor oferta educativa, más oportunidades formativas, y por tanto en este sentido sí que probablemente hay más preparación", analiza Nuño Nogués.

En lo referente a los conocimientos concretos de los jóvenes comparado con el de sus progenitores "existen una serie de competencias en las que están mejor preparados como puede ser en cuestiones digitales, audiovisuales o de comunicación", detalla.

Sin embargo, cabe subrayar que, "pese a su mayor nivel de estudios y mejor preparación en ciertas áreas, hay otras en las que están objetivamente peor preparados como la comprensión lectora, matemáticas, gramática o conocimientos culturales", añade el director del informe.

Además, los jóvenes se muestran optimistas con respecto a la calidad del empleo que conseguirán, pues el 76,9% opina que podrán tener un trabajo mejor que el de sus padres.

"Esta sensación responde principalmente a que creen estar mejor preparados que sus padres y en menor medida a que el tipo de trabajo que realizarán será más sofisticado. De hecho, dado el porcentaje de jóvenes que quiere emprender, parece que están bastante convencidos en poder desarrollar ellos mismos proyectos de éxito", destaca Nogués.

Sobre la relación y percepción que tienen sobre el trato al profesor, la amplia mayoría (85,7%) de los jóvenes manifiesta que sus profesores están bien tratados, frente a un 12,2% que opina que sí sufren faltas de respeto ocasionalmente y el 2,1% que piensa que no se les respeta en absoluto.

FALTAS DE RESPETO A LOS PROFESORES

Estos datos contrastan con la opinión de los docentes recogida en el 'VIII Informe Young Business Talents: La visión del profesor', donde manifiestan que una de las principales dificultades a las que se enfrentan son las faltas de respeto a su figura, la ausencia de autoridad que sufren y el escaso respaldo de las familias.

"Tiene lógica que tengan diferentes puntos de vista, ya sea porque los jóvenes no quieren admitir que los profesores no reciben un trato adecuado o porque realmente creen que son tratados adecuadamente, si bien consideramos que la opinión de los profesores en este sentido es más acertada", considera Nogués.

Respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en un futuro, los jóvenes canarios son junto a los andaluces los españoles que más quieren ser funcionarios o empleados públicos (26,9%), seguido de ser emprendedores (22,4%) o trabajar en una empresa (10,8%).

Entre los sectores preferidos por los jóvenes para emprender destacan educación/formación (15,9%), deporte (11,2%) y comercio (10,6%).

La principal razón por la que los jóvenes preuniversitarios optan por emprender "es llevar a cabo un proyecto que les resulte atractivo y trabajar en lo que realmente les gusta, otras razones son ser sus propios jefes, no depender de los horarios y normas estrictas de una oficina, tener más oportunidades y unos ingresos mayores", explica.

Ante la posibilidad de cambiar de país por trabajo, el 74,1% de los jóvenes canarios lo tiene claro y emigraría, siendo la tercera comunidad donde sus jóvenes se muestran más predispuestos a salir fuera , solo por detrás de Aragón (77,6%) y Cataluña (76,8%).

Aunque el porcentaje es alto, "es cierto que en el último año ha bajado y no responde a cuestiones económicas o laborales, tiene más que ver con cuestiones emocionales o de intereses, les importa menos vivir nuevas experiencias o están más apegados a su entorno", observa Nogués.

Entre las razones por las que se irían fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (39,9%), seguido de por la falta de oportunidades en España (25,9%), para tener un mejor salario (20,6%), y para aprender idiomas (10,1%).