Estudiantes del CEO Andrés Orozco de Tenerife buscarán hacerse con el título de 'Mejor Empresario Virtual' de España

Estudiantes del CEO Andrés Orozco de Arafo, en Santa Cruz de Tenerife, finalistas en el certamen 'Mejor Empresario Virtual' de España - YOUNG BUSINESS TALENTS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete jóvenes estudiantes del CEO Andrés Orozco de Arafo, en Santa Cruz de Tenerife, buscarán el próximo 17 de abril, en Madrid, hacerse con el título de 'Mejor Empresario Virtual' de España, en una final en la que concurrirán 340 estudiantes de 78 centros educativos de toda España durante la celebración de la decimoquinta final nacional de Young Business Talents, la mayor competición de simulación empresarial, organizada por ABANCA y Praxis MMT.

En esta última fase del programa educativo, los más de 300 estudiantes finalistas tendrán que poner a prueba sus habilidades en la toma de decisiones empresariales y demostrar su talento en la gestión de negocios para alzarse con la victoria, según ha informado Young Business Talents en nota de prensa.

Para ello, los participantes se convertirán en auténticos directivos que deberán liderar su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial. En concreto, tendrán que llevar al éxito una empresa del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos.

Los finalistas son estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y de ciclos formativos de grado medio o superior, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años, que estarán divididos en 100 equipos de entre tres o cuatro integrantes.

Entre los 340 estudiantes se encuentran representadas un total de 14 comunidades autónomas que han conseguido hacerse un hueco en la final nacional, siendo Andalucía la que tiene un mayor número de participantes, con 69 estudiantes, seguida de Cataluña (49), Galicia (39), Castilla y León (37), Comunidad de Madrid (32) y Comunitat Valenciana (29).

En el marco de la final que disputarán, los jóvenes deberán tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas, y en este sentido para hacerse con la victoria, cada equipo tendrá que lograr que su compañía obtenga la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado, con los mejores resultados económicos dentro del entorno simulado en comparación con el resto de competidores.

Los equipos ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional.

En la última edición se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.

En estas 14 ediciones, los estudiantes de Tarragona lideran el palmarés con cuatro victorias, seguidos por los de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Por su parte, alumnos de Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han logrado el primer puesto en una ocasión cada uno.

"REFLEJO DEL TALENTO"

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, expuso que la final nacional de Young Business Talents "es el reflejo del talento, la preparación y el compromiso de miles de jóvenes que han participado a lo largo de toda" la competición.

Añade que los estudiantes que llegan a esta fase "han demostrado no solo conocimientos en gestión empresarial, sino también habilidades clave como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la visión estratégica", cuestiones que son "fundamentales" para su futuro profesional.

En relación con ello, indicó que esta experiencia "pone de relieve la importancia de complementar" la teoría con la práctica, permitiendo a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno "realista, favoreciendo un aprendizaje más completo, dinámico y eficaz, y preparándoles con mayor solidez para su futuro profesional".

El programa educativo que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar, que comenzó en el mes de noviembre, ha permitido competir a un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros docentes de toda España, que han tenido que superar distintas fases online desde sus aulas y con la ayuda de sus profesores, hasta conseguir una plaza en la final.

Finalmente subrayan que este programa educativo permite a los jóvenes vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que "reproduce de manera realista" las dinámicas del mercado con el uso de simuladores empresariales, que los centros educativos reciben de manera gratuita, y con los que los alumnos pueden aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y desarrollar competencias clave para su futuro académico y profesional.