Eurodiputados resaltan la importancia de hallar fondos en la UE para afrontar la migración irregular en Canarias

Miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Rzonca, ha resaltado la importancia de hallar fondos en la Unión Europea (UE) para abordar la situación que sufre Canarias con la inmigración irregular en general y con los menores migrantes no acompañados en particular.

"Estamos sometidos a una gran presión para resolver este problema y para ello hace falta encontrar fondos. En la UE también nos encargamos de hacerle frente al problema y lo estamos debatiendo en la elaboración del presupuesto de la UE 2028-2034. Se vería reflejado en el Pacto para las migraciones si entrara en vigor para dicho periodo".

Así lo ha indicado en unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria en representación de la delegación de eurodiputados que está estos días en las islas para analizar los desafíos derivados de la presión migratoria y que se ha reunido este martes con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

"Estamos buscando, junto con los compañeros del Parlamento Europeo, una buena solución para el problema de la migración que afecta a las islas Canarias, España, y también a la Unión Europea en su totalidad", dijo.

Por eso, añadió, es fundamental que los eurodiputados estén a la escucha para tratar de recabar la mayor información posible y poder encontrar una respuesta comunitaria a esta problemática.

Cuestionado sobre los menores migrantes no acompañados, Bogdan Rzonca comentó que es un problema "delicado", puesto que lo principal es hallar una solución en el ámbito jurídico, ya que "sería la mejor forma" de ayudar a estos chicos.

"Nuestra delegación es bastante variopinta, tenemos a representantes de varios países y diferentes grupos políticos; y tenemos una función de, entre comillas, 'jueces', por lo que queremos recabar el máximo de información posible", aseveró.