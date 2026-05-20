Evacuado en helicóptero un menor de 5 años con síntomas de ahogamiento en Mogán (Gran Canaria)

Helicóptero medicalizado del SUC traslada al hospital a menor con síntomas de ahogamiento tras ser rescatado de la piscina de un hotel en Mogán (Gran Canaria). - 112 CANARIAS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 5 años ha sido evacuado en Mogán (Gran Canaria) por un helicóptero medicalizado al presentar síntomas de ahogamiento de carácter moderado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido este miércoles a las 18.10 horas una alerta en la que se comunicaba que habían sacado de la piscina de un hotel a un menor con síntomas de ahogamiento y el socorrista de la instalación le estaba prestando la primera atención.

El 112 ha activado de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido al menor, que posteriormente ha sido trasladado en ambulancia hasta el muelle de Arguineguín, donde el helicóptero medicalizado lo ha evacuado hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Los recursos policiales activados por el Centro Coordinador han colaborado con el resto de los recursos de emergencias y han realizado las diligencias correspondientes.

Asimismo, personal de Puertos Canarios, Bomberos y Protección Civil han asegurado las maniobras de toma de tierra y despegue de la aeronave en la zona.