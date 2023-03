Experto en salud pública cree que la lucha contra el tabaquismo está "estancada" y pide políticas de reducción de daño

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director de Salud Pública de Canarias, director del Servicio Canario de Salud y miembro del comité canario de expertos para el Covid-19, Antonio Sierra, considera que la lucha contra el tabaquismo en España está "estancada" y considera que una forma de mejorar las cifras sería incluir políticas de reducción de daño en el 'mix' de políticas activas.

Sierra ha explicado que la reciente encuesta Edades publicada por el ministerio de Sanidad apunta una reducción de la prevalencia de fumadores convencionales de menos de 2 puntos, lo que en su opinión indica que "estamos absolutamente estancados".

El experto detalló en el transcurso de un encuentro informativo organizado por Europa Press bajo el título 'Control del tabaquismo, ¿lo sabemos todo?' que "hay países con un 15% de prevalencia como Reino Unido", que han desarrollado una política diferente, no excluyendo de la ecuación para fumadores persistentes el uso de vapeadores o tabaco calentado.

"Hay un silencio sepulcral sobre el tabaco, se habla solo el día del tabaco y la población no tiene información del grave impacto que produce y de que hay alternativas", aseveró en el transcurso de este encuentro informativo, apoyado por Philip Morris con el objetivo de generar debate social sobre pasado y presente del sector tabaquero.

El experto lamentó que la postura oficial sea la de plantear que "esas alternativas son tan malas" como el tabaco de combustión "y las retiro igual", porque los que defienden que hay alternativas menos dañinas para quienes no logran el éxito con la terapia sustitutiva con parches, "que son muchos", lo hacen "con base científica".

Así, lo enfocan para personas de más de 40 años y que no quieren o no han podido dejar de fumar en países como Reino Unido, Nueva Zelanda o Japón, entre otros, y en los datos se "están viendo los beneficios".

LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A TÓXICOS "NO LA DISCUTE NADIE"

"Hay cosas que son evidentes como los estudios que muestran la reducción de entre el 90 o el 95 por ciento de los tóxicos y eso no lo discute nadie [en el consumo del tabaco calentado frente al de combustión]. Eso supone una reducción de exposición", indicó.

Así, relató que la experiencia de Japón con el tabaco calentado, con un "intenso crecimiento", demuestra que "ha desplazado al tabaco de combustión". "No es un problema de adicción, sino de reemplazamiento. Esta no es la vía de ingreso para el tabaco de combustión. Primero, por supuesto, es intentar la cesación, pero por desgracia sabemos que a veces fracasa", lamentó.

LO QUE VIENE DE LA INDUSTRIA TIENE "UN MARCHAMO DE PROHIBIDO"

Para Sierra, "el hecho de que estos productos procedan de la propia industria es ya un marchamo de prohibido", que a él le han dicho abiertamente que "si lo hubiera hecho la farmacéutica sería una alternativa".

Con estos productos, reconoció, "no eliminamos el riesgo, pero logramos disminuirlo". Y citó al Royal College of Physicians (colegio de médicos de Reino Unido) que considera que "cuando fracasan" las estrategias de cesación "es su obligación, como consideración ética" ofrecer otras alternativas como éstas.

Así, concluyó que algunos de los que se oponen a estos productos son "negacionistas" de los datos: "no se puede hablar con ellos, buscan descalificar a las personas ya que no pueden descalificar la ciencia". "Me los he encontrado mucho con el covid, pero también en esto", lamentó.