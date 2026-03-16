Una exposición de 11 artistas rememora en el Parlamento de Canarias la erupción volcánica de La Palma

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (c), en la inauguración de la exposición 'En La Palma de tu mano' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias inauguró este lunes la muestra 'En La Palma de tu mano', una iniciativa artística que recupera el proyecto solidario surgido tras la erupción volcánica de 2021 en la isla de La Palma y que vuelve a reunir a creadores del archipiélago en torno a un gesto colectivo de apoyo, memoria y esperanza.

Durante el acto, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, destacó que esta exposición "es mucho más que arte", ya que representa "un abrazo colectivo que el pueblo canario tendió a la isla de La Palma tras la erupción volcánica".

La iniciativa tiene su origen en 2022, cuando, coincidiendo con el primer aniversario de la erupción, se celebró en la Biblioteca de Arte de TEA Tenerife Espacio de las Artes la exposición 'Deconstruir un muro para La Palma', impulsada desde la Universidad de La Laguna por María Luisa Hodgson Torres, doctora y profesora titular del Departamento de Bellas Artes, junto a las profesoras de Psicología Carmen Rosa Sánchez y Melania Simón.

La exposición que ahora acoge el Parlamento reúne 15 piezas únicas de once artistas canarios: Álvaro Sonson, Antonio Dimas, Conrado Díaz, Lola Carbajosa, María Luisa Hodgson, Miguel González, Narciso Hernández, Rafael Granja, Román Hernández, Susana Guerra y Tomás Oropesa.

El acto de inauguración contó con la presencia de María Luisa Hodgson Torres, doctora y profesora titular del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y coordinadora del proyecto solidario que dio origen a esta iniciativa artística.

Además, la muestra incluye una selección de las losetas originales que formaron parte de aquella acción colectiva, recordando cómo el arte se convirtió en un vehículo de solidaridad y apoyo para la población palmera, recoge una nota del Parlamento.

Como subrayó la presidenta durante su intervención, "esta exposición nos recuerda que un volcán destruye, pero también une, inspira y reconstruye esperanza".