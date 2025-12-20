Una exposición ahonda en el pasado del Jable (Lanzarote) a través de décadas de investigación arqueológica - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote ha inaugurado en la Casa Grande la exposición 'Fiquinineo - Peña de las Cucharas. Una cultura insular bajo El Jable', una muestra audiovisual que revela décadas de investigación arqueológica y muestra cómo las generaciones pasadas vivieron en la isla.

En un comunicado, el presidente insular, Oswaldo Betancort, recordó que esta muestra está financiada con fondos del Fdcan y con fondos de la Corporación insular.

La exposición recopila piezas descubiertas durante años de investigación arqueológica y se comparten en el recorrido expositivo mediante paneles interpretativos, videomapping, grabaciones y vitrinas.

'Fiquinineo - Peña de las Cucharas. Una cultura insular bajo El Jable' permite al Cabildo de Lanzarote poner en valor el patrimonio insular, acercándolo a la ciudadanía de manera didáctica e ilustrativa.

El acceso a la exposición es libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes, de 09.00 a 16:00 horas, y sábados de 09.00 a 14.00 horas.