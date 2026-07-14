La exposición itinerante sobre ingenieras de éxito llega al Parlamento de Canarias hasta final de mes

Inauguración de la exposición 'Mujeres Ingenieras de Éxito y su impacto en el desarrollo industrial' en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogió este martes la presentación de la exposición itinerante 'Mujeres Ingenieras de Éxito y su impacto en el desarrollo industrial', una iniciativa promovida por la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE) que podrá visitarse en la sede parlamentaria hasta el próximo 31 de julio.

En el acto participaron la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Miguel Rodríguez Hernández, quienes destacaron la importancia de visibilizar el papel de las mujeres en una profesión clave para el desarrollo tecnológico e industrial.

La presidenta del Parlamento subrayó el valor de esta iniciativa al reconocer la contribución de quienes fueron pioneras en el ámbito de la ingeniería.

"Estas mujeres abrieron camino cuando apenas existían referentes y sus aportaciones quedaban en un segundo plano. Ahora, con el trabajo de todos, se está consiguiendo que sean más visibles. Esta exposición les da visibilidad y también el reconocimiento que merecen", afirmó.

Por su parte, Antonio Miguel Rodríguez Hernández explicó que la exposición surge como respuesta a la baja presencia femenina en las ingenierías.

"La exposición nace de la inquietud por la escasez de mujeres dentro de esta profesión. Esta desigualdad supone un desaprovechamiento de talento clave para el desarrollo de nuestra sociedad, por eso impulsamos acciones que den visibilidad a mujeres ingenieras de éxito", señaló.

La exposición reúne 32 paneles dedicados a mujeres ingenieras que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, han contribuido de manera decisiva al avance industrial y tecnológico.

A través de sus biografías, la muestra pone en valor el legado de pioneras, inventoras, investigadoras y profesionales contemporáneas que se han convertido en referentes para las nuevas generaciones