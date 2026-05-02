Fallece Manuel Alcaide Alonso, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Archivo - Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Manuel Alcaide Alonso, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) entre 1993 y 2000, ha fallecido este sábado en Las Palmas de Gran Canaria.

Alonso, natural de Santa Cruz de La Palma, fue presidente del TSJC entre 1993 y 2000, año en el que cesó por jubilación. Después fue Diputado del Común de Canarias, labor que desempeñó hasta 2011.

El velatorio tendrá lugar a partir de esta tarde en el Tanatorio Albia de San Miguel de la ciudad capitalina, según detallan a los medios fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.