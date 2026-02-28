Fallece una mujer de 40 años en un atropello en Arona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 40 años, ha fallecido tras sufrir un atropello en la TF-653, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:51 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el atropello de una mujer, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el momento de la asistencia por el personal del centro de salud de la zona y del Servicio de Urgencias Canario desplazado al lugar, la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado.

Servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.