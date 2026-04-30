Fallece el periodista José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Antonio Pardellas, exdirector de Radio Nacional de España en Canarias y Premio Canarias de Comunicación, ha fallecido en la mañana de este jueves a los 88 años en la isla de Tenerife.

También fue galardonado con un Premio Ondas (1978) y recibió el Premio Patricio Estévanez a la trayectoria profesional (2019).

En la cadena pública popularizó la expresión una 'hora menos en Canarias', que luego hicieron suya el resto de los medios peninsulares.

"Se nos va un periodista maestro de periodistas. José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación 2010, fue una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de 'una hora menos en Canarias'. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión", ha escrito en las redes sociales el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

En parecidos términos se ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien se ha mostrado "apenado" por su muerte.

"Figura fundamental de la comunicación en Canarias, que deja un legado de profesionalidad intachable. Nuestras islas pierden un referente, en estos tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia. Mi más sentido pésame a su hijo, que recoge el testigo de su padre, y al resto de la familia y amigos. Descanse en paz", ha escrito en redes sociales.

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) también ha expresado su dolor por esta pérdida y acompaña en el sentimiento de pena a su esposa, Loli Socas, y sus hijos, Juan Manuel (periodista, editor y empresario de comunicación) y José Felipe (técnico de radio).

José Antonio Pardellas Casas nació en Vigo (Pontevedra) en 1938. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su actividad profesional en 1958 en Radio Juventud de Canarias, junto a recordados profesionales como César Fernández Trujillo, Paco Padrón, Maite Acarreta, Genoveva del Castillo y Diego García Soto.

Ejerció como locutor y guionista hasta 1964, año en que obtuvo --tras oposición-- un puesto en Radio Nacional de España, desarrollando labores de locutor, redactor de noticias, director y presentador de programas.

PRIMER LOCUTOR-PRESENTADOR DE CANARIAS

Fue el primer locutor-presentador de televisión en Canarias, en Tenerife, actividad que desempeñó entre 1964 y 1978, tanto del informativo Telecanarias como de las transmisiones exteriores (carnavales, entrevistas, reportajes y otras aportaciones), que simultaneaba con su trayectoria profesional en Radio Nacional.

En 1981 fue nombrado director regional de RNE en Canarias, trabajo que desarrolló hasta 1994.

A su cargo tuvo la labor de fusionar en las islas Radio Nacional y Radio Cadena Española, proceso que la Dirección General de RTVE le encargó que culminase en el resto de España (1992) nombrándole, para ello, director de la Red de Emisoras Territoriales, con sede en Prado del Rey, Madrid.

Presentó desde las islas y para toda España programas como Españoles en la Mar (también para todo el mundo a través de Radio Exterior de España), Revista de Historia por Radio 3 y Canarias a propósito del V Centenario (Premiado por la Marina Mercante de España).

También desde las islas, junto a figuras tan destacadas como Eduardo Sotillos, Luis del Olmo, Carlos Tena y Pepe Ferrer, entre otros, desarrolló programas de difusión en todo el país como Para vosotros jóvenes, Circuito Nocturno, Tardes de verano y Protagonistas.

Fue consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación y director de Radio Isla Tenerife.

En esa emisora local tuvo a su cargo la entrevista diaria 'A golpe de teléfono' por donde pasaron los más destacados personajes de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad del archipiélago.

Fue durante varios años tertuliano habitual en el programa Tajaraste de Radio Club Tenerife (Cadena SER) con Gilberto Alemán, Carmelo Rivero y Puchi Méndez, y en la tertulia Desayunos del Mencey de Teide Radio, entre otros programas y tertulias de diferentes emisoras y cadenas de radio de ámbito insular y regional.

Desde el año 2008 era miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio junto a conocidos nombres como Luis María Ansón, Luis del Olmo, Jesús Quintero, Juan Manuel Gozalo, Ángel Faus y otros destacados profesionales de la radio en España.

También fue autor de los libros 'Oh, la Radio!' (Ediciones Idea, 2009), sobre historias y vivencias profesionales de la radio en las islas y 'Hermana Radio' (Canarias3puntocero, 2018), en el que recopila entrevistas a los personajes más populares de la radio en Canarias.