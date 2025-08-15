Fallece un pescador tras sufrir una caída en una zona de rocas y caer al mar en la costa de Teguise (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Un pescador, de 68 años, ha fallecido este viernes tras caer al mar en la zona de Cueva del Agua, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un pescador había caído al mar tras sufrir una caída en una zona de rocas y que había sido rescatado del agua por bañistas que se encontraban en la zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Efectivos de los Bomberos, Policía Local y Protección Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento del afectado debido a las graves lesiones que presentaba. Por su parte, la Guardia Civil procedió a custodiar el cuerpo del fallecido y realizar las diligencias correspondientes.