Feijóo defiende un PP de mayorías con un proyecto para España basado en la gestión y el reformismo tranquilo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado un partido que vuelva a ser de mayorías con un proyecto para España basado en la gestión y el reformismo tranquilo.

Así lo ha puesto de manifiesto durante un acto en Tenerife con militantes y simpatizantes junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente insular, Emilio Navarro, para exponer su proyecto para el partido.

"La política española debe volver a la centralidad. Sé que con este Gobierno del PSOE, que es una suma de izquierdas y populismo, junto con sus socios independentistas, es muy difícil de conseguir pero sé en lo que creo", observó.

Aquí, explicó que cuando la política en España estaba en el ámbito de la centralidad "nos iba bien". "Estoy muy alejado del 'no es no' y del 'o me das lo que te pido o hay elecciones anticipadas'. No me gusta ninguna de las dos cosas", aseveró.

Sobre el motivo por el que ha dado el paso para presidir el PP, indicó que después de escuchar tanto ruido y tanta frivolidad tenía que hacerlo porque "hace falta un nuevo tiempo político en España y un nuevo proyecto que agrupe a las mayorías de los ciudadanos españoles".

UNIR A LA MAYORÍA DE ESPAÑOLES

Asimismo, hizo especial hincapié en que el país necesita un proyecto capaz de unir a la mayoría de los españoles. "Muchos problemas en España podrían resolverse si somos capaces de el PP vuelva a lograr un partido de mayorías. Lo hemos tenido con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy", explicó.

Respecto a su modelo, aseguró que es un PP de mayorías, un PSOE sin capacidad mando, un nacionalismo en la oposición y que no haya representación ni a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP.

Con todo, Feijóo comentó que su proyecto es ofrecer a España un Gobierno mejor que el que tiene, "lo que no es difícil", aportando serenidad, trayectoria y certezas, "certezas que son tan importantes en la vida que todos la buscamos".

Aquí, ha señalado que después de tantos años acumular certezas, son las que le ayudan a tomar decisiones. "Creo en una política de gestión. Gestionar es decidir y decidir es gobernar", para recordar que el dinero es un bien escaso susceptible de usos alternativos. "Y la gestión del dinero de los ciudadanos es una prioridad en mis políticas", matizó.

De igual modo, el gallego ha priorizado en su proyecto el servicio público; una política que favorezca el crecimiento y el empleo; una administración que facilita los problemas; y una política impositiva contenida.

"NO HAY QUE ACABAR CON LA RIQUEZA, SINO CON LA POBREZA"

Al respecto, opinó que "no hay que acabar con la riqueza, sino con la pobreza. No podemos pensar que el problema es que se gane dinero, el problema es que la gente no tiene empleo para una vida digna".

También ha expuesto que en la Conferencia de Presidentes de este domingo en La Palma se pueda hablar de bajar impuestos a la electricidad, al gas, la gasolina o el diesel. "Eso es gobernar --añadió-- y lo demás es recaudar".

Finalmente, apostó por un reformismo tranquilo basado en mantener la arquitectura institucional de España, "la que hemos creado durante cuarenta años", entendiendo que "seguro que tiene algún fallo pero que una cosa es rehabilitar una casa que ha de quedar para historia y otra es destruir la casa cada vez que España cambia de Gobierno".

"Por eso creo en el reformismo tranquilo, que es el que le interesa a los españoles", concluyó.