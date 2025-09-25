El festival Musa Brasil 2025 se despide su edición este fin de semana con danza y música en el MUNA de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), del Cabildo de Tenerife, cerrará este fin de semana el festival Musa Brasil 2025 con dos actividades que pondrán el broche de oro a un amplio programa dedicado a la diversidad cultural y musical del país sudamericano.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, anima a la ciudadanía a participar en estas propuestas finales "con las que se pone la guinda a un amplio programa de actividades iniciado a principios de mes, que ha ofrecido cultura y ocio para toda la familia, a la vez que ha permitido ampliar los conocimientos y los lazos que nos unen con el país invitado de esta edición, Brasil".

Mañana viernes, 26 de septiembre, a las 20:00 horas, los patios del museo acogerán un espectáculo de danza gratuito protagonizado por la bailarina y coreógrafa Natalia Fernandes, que presentará su pieza 'El Carnaval no es alegre', un formato íntimo y cercano que explora la relación entre cuerpo, coreografía y público en una atmósfera inspirada en el carnaval brasileño.

La velada contará también con 'Sonidos de Pindorama', con las sesiones de DJ Víctor Carballeira, productor y gestor cultural que fusiona ritmos orgánicos con sonidos industriales, y DJ Kali, reconocida por sus mezclas que recorren géneros como afrobeat, ritmos brasileños, africanos y tropicales. Las entradas estarán disponibles online dos días antes del evento, a partir de las 10:00 horas, hasta completar aforo.

La programación culminará el sábado, con un taller de percusión impartido por Vanderson Baobá, discípulo del maestro brasileño Alaor Suárez. El público podrá disfrutar de tres sesiones (a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas) abiertas a toda la familia, sin necesidad de experiencia previa.

Vanderson ofrecerá una introducción de los diferentes instrumentos y sus respectivas técnicas que se usan para la samba, haciendo una pequeña demostración de cada uno de ellos para pasar posteriormente a enseñar y crear una batucada con todo el grupo, dividido por los diferentes instrumentos utilizados.

Durante 45 minutos, los participantes podrán aprender los instrumentos de la samba, practicar percusión corporal, inspirada en la trayectoria internacional de Vanderson con el grupo Mayumaná, y formar parte de una batucada colectiva.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo previsto, por lo que los interesados en asistir pueden consultar los detalles del programa en la web de Museos de Tenerife.

Además, MUSA continuará acercando la riqueza cultural brasileña a través de dos propuestas imperdibles. Por un lado, permanecerá presente en el MUNA con la exposición temporal "Espírito: a força invisível do Brasil", que podrá visitarse hasta el 2 de noviembre, una muestra que invita a descubrir las tradiciones y espiritualidad del país sudamericano. Además, en el CEDOCAM se exhibe la nueva muestra bibliográfica 'Destino...Brasil. Un país de diversidad, historia y cultura', abierta hasta el 30 de noviembre.