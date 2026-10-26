La firma de hipotecas en Canarias cae un 2,4% en agosto hasta las 1.197 operaciones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas en Canarias ha descendido un 2,4% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,35% a nivel nacional), hasta un total de 1.197 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 15,99 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 197,7 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 9,55% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 17,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.575 hipotecas en el archipiélago, con un desembolso de capital de 306,9 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 1.531 sobre urbanas.

De las 1.531 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Canarias, 1.197 fueron sobre viviendas; 29 en solares y 305 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 14 y en 283 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 513 hipotecas con cambios en sus condiciones, 216 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.731 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.251 correspondieron a viviendas, 55 a fincas rústicas, 415 a urbanas y 10 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y Comunitat Valenciana (+11,83%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7%, 21,85% y 5,85%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76%), Comunitat Valenciana (+28,98%) y Navarra (+27,11%). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73%, y Cantabria, con un 2,89% menos.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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