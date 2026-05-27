La firma de hipotecas en Canarias se sitúa en 1.408 operaciones en marzo, un 8,5% menos interanual

Archivo - Simulación de firma de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Canarias ha descendido un 8,5% en marzo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.408 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3,6%.

En Canarias se prestaron 223,64 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 17,33% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.962 hipotecas en el archipiélago, con un desembolso de capital de 425,99 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 1.918 sobre urbanas.

De las 1.918 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Canarias, 1.408 fueron sobre viviendas; 36 en solares y 474 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 17 y en 347 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 627 hipotecas con cambios en sus condiciones, 263 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.833 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 2.025 correspondieron a viviendas, 51 a fincas rústicas, 704 a urbanas y 53 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...