Archivo - Fachada del edificio de juzgados de Arrecife, en Lanzarote - CONSEJERÍA CANARIA DE JUSTICIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado una condena de siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa contra un hombre que intentó matar a otro hombre en un bar de Haría (Lanzarote) apuñalándole en el abdomen.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio fiscal ha explicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del 9 de diciembre de 2023 en el bar 'La Placita' cuando el procesado cometió el ataque sin que existiera provocación previa por parte de la víctima.

En este sentido, el perjudicado requirió una intervención quirúrgica de urgencia el 10 de diciembre de 2023 bajo anestesia general, en la que fue necesario practicar una "resección de 10 centímetros de intestino delgado para restablecer la máxima funcionabilidad del aparato digestivo".

Según Fiscalía, las lesiones "constituyeron un riesgo vital para el peritado porque afectaron órganos y estructuras anatómicas con alto riesgo vital para el lesionado".

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió secuelas permanentes como problemas digestivos crónicos, ya que "necesita un seguimiento médico periódico, tratamiento intermitente y precauciones dietéticas" debido a una alteración en el transito intestinal.

Por su parte, el acusado estuvo en prisión provisional desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 6 de marzo de 2024, cuando obtuvo la libertad provisional tras una resolución de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, además de los siete años de prisión, la Fiscalía ha pedido que el acusado indemnice a la víctima con 6.861,59 euros por el tiempo de curación y la operación quirúrgica, más 18.220,63 euros por las secuelas padecidas.