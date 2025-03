Franquis (PSOE) cuestiona la falta de "autoridad" de gobierno de Clavijo, el presidente de Canarias "más débil"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha afeado este martes en el Parlamento Canario que Fernando Clavijo sea un presidente del Gobierno de Canarias que "ni manda ni lidera", el "más débil" de la democracia en Canarias, ejecutando una "política de escaparate", parte de un gobierno (CC y PP) "ineficaz", "sin rumbo", "corto de ideas", y sin proyecto "de región".

"Este año ha dejado al descubierto lo que muchos temíamos, su gobierno ineficaz, un gobierno sin rumbo, corto de ideas, partido en dos, sin proyecto de región, sin liderazgo, que solo les une el poder, señor Clavijo", ha pronunciado el diputado socialista en los primeros minutos de su intervención en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado en el Parlamento.

Ha criticado así la gestión del actual Gobierno de Canarias en diferentes áreas. Y le ha reprochado al mismo que se haya hecho de "la mentira" su principal herramienta política, con un conjunto de "promesas incumplidas, compromisos huecos, cifras manipuladas y relatos falsos".

"Canarias protagonizó en 2024 el mayor incremento del precio de la vivienda en nuestro país. El precio del alquiler ha aumentado un 22% en el último año. El 10% de la población canaria acumula el 60% de la riqueza en Canarias, mientras que la mitad de la población tan solo concentra el 4%", ha denunciado el portavoz de los socialista canarios este martes en la Cámara regional.

Ha ahondado, además, en que el archipiélago canario sea hoy "la región con mayor desigualdad" en toda Europa, que cuente con los salarios más bajos de toda España, y que en los últimos años sea la comunidad española que más poder adquisitivo ha perdido.

"Uno de cada tres hogares canarios asegura que su situación económica es peor que hace un año", ha incidido Franquis, que ha apelado a un Gobierno que gestione más, pero con menos promesas, porque, ha proseguido, "Canarias no necesita propaganda, sino medidas reales y efectivas".

El portavoz del Grupo Socialista ha aprovechado la ocasión para preguntar al presidente regional si de verdad cree que, tras 20 meses de mandato, los canarios "viven mejor", cuando en el contexto que le rodea, la sociedad, lo que ha ido quedando patente es "más pobreza, más desigualdad y mas ineficacia", con su negativa, por ejemplo, a la "redistribución de la riqueza en Canarias, apostando por un modelo pasado, con más turistas y más camas, sin importar las consecuencias".

En materia de vivienda, le ha cuestionado a Clavijo por "cuántas viviendas se han construido" en su mandato. "Ni una sola vivienda se ha construido", ha proseguido. Le ha reprochado así al grupo de gobierno (CC y PP) haber "agravado" el problema de la vivienda, con el último decreto ley y también con el proyecto de ley para regular la vivienda vacacional, que pretende "criminalizar" a un sector cuyo "único delito" ha sido "coger unos ahorros" de familia e invertirlos en una vivienda.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

"Vivimos en una comunidad con personas que no tienen razonablemente cubiertas sus necesidades básicas", ha deslizado Franquis, que ha destacado que aquí, en el archipiélago canario, la "política social la están haciendo el esfuerzo de muchas familias canarias, especialmente las mujeres".

Así, ha destacado la insuficiencia de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en Canarias. "Tenemos a 70.000 personas que viven solas. De esas 70.000, 40.000 son mujeres y el 20% tienen discapacidad", ha resumido el portavoz, que ha reivindicado políticas "adecuadas" y "suficientes" en atención a domicilio y desde el punto de vista residencial.

"En Canarias, sigue colapsada la dependencia, con 7.800 personas sin acceso y con una lista de espera de más de 17.000 personas esperando ser atendidas. La cifra más alta de España, con 2.489 fallecidos sin ningún tipo de atención en nuestra comunidad autónoma de Canarias", ha asegurado.

No ha olvidado ahondar en crisis migratoria. Y ha sido ahí cuando el portavoz socialista ha pedido a Fernando Clavijo (CC) no inclinarse ante la estrategia estatal del PP, que ya han "dejado claro que no apoyarán la modificación del artículo 35 a la Ley de Extranjería", que sigue instalado, a su juicio, en el "camino de la falta de sentido de Estado y de menosprecio a Canarias".

Ha ejemplificado, asimismo, esa "inclinación" a la estrategia nacional del PP con cuestiones como la condonación de la deuda canaria por parte del Estado. Así, ha confesado al presidente regional "no entender" su oposición al perdón del 50% de la deuda a las arcas públicas canarias, que indudablemente responde "simplemente, a seguir la corriente y la estrategia del señor Feijóo (PP)".

En paralelo, ha definido a Clavijo como el presidente "más débil" que ha dado la democracia en Canarias, que tiene hoy carencia de "autoridad" sobre su propio Consejo de Gobierno. Así, ha dicho, su presidencia de Gobierno es hoy "una fechada sin sustancia ni determinación".

"(Usted) no manda ni lidera. Su palabra no tiene valor. Se ha convertido en un mero ejecutor de las sotanas ajenas, específicamente de la del PP, que le dicta cada paso, y la de ciertos sectores económicos que condicionan las decisiones en función de sus propios intereses", ha dicho.