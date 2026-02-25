Garamendi considera que Sánchez se "responde solo" cuando dice que los oligarcas frenan la redistribución de la riqueza

Archivo - El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, interviene durante un coloquio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este miércoles que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se "responde solo" cuando arremete contra los "oligarcas" que frenan la redistribución de la riqueza en España.

"Sinceramente creo que se responde solo", apuntilló durante una rueda de prensa tras un encuentro con empresarios y responsables institucionales en Las Palmas de Gran Canaria, para añadir que "es una irrealidad".

Garamendi, que "no" quiso entrar en descalificaciones porque "no merecen respuesta", también apuntó que se debe de "bajar el listón", ya que son cuestiones que "generan distorsión, radicalidad", y consideró que España "no está para estos para estos comentarios".

"Eso es un error y es falso", apostilló para concluir cuestionando ¿quién es en España un oligarca?, respondiendo que "en muchos ámbitos son los políticos".