El Gobierno de Canarias aprueba los planes generales de San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel de Abona (Tenerife)

Comisión Autonómica de Informe Único - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha aprobado este martes los planes generales de San Bartolomé (Lanzarote) y de San Miguel de Abona (Tenerife).

En este sentido, la Comisión Autonómica de Informe Único ha dado el visto bueno a ambos documentos en la sesión celebrada esta mañana y a la que han asistido los alcaldes Isidro Pérez y Arturo González, respectivamente.

Según informa el departamento regional, el encuentro ha estado presidido por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien ha explicado que este tipo de planes generales, denominados supletorios porque los redacta y tramita el Gobierno, suponen "una ayuda para aquellos municipios que no disponen de recursos humanos y materiales para hacer frente a un documento de esta magnitud, clave para su desarrollo futuro".

Al respecto, ha anunciado que en los primeros meses de 2026 se aprobarán el de La Orotava (Tenerife) y el de Arrecife (Lanzarote), fruto del impulso a todos los planes durante 2025. Mientras, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, que dirige Onán Cruz, continúa los trabajos para tramitar otros tres: Villa de Mazo (La Palma), Arico (Tenerife) y Firgas (Gran Canaria).

PLAN GENERAL DE SAN BARTOLOMÉ

En el caso del plan general de San Bartolomé, su aprobación dará cobertura legal a trabajos para completar áreas vacantes en distintos núcleos urbanos, así como promover la puesta en cultivo de áreas agrícolas abandonadas. En este último caso se pretende, además, reducir la pérdida de paisaje agrario, sobre todo en la zona de El Jable.

También tiene como objetivo regular los actuales espacios industriales y definir los asentamientos rurales para que puedan disponer de servicios mínimos.

Aquí, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha destacado que la aprobación del plan general "va a dar seguridad jurídica al desarrollo del municipio" y ha valorado esta aprobación "ya que las normas vigentes tenían tres décadas de antigüedad".

PLAN GENERAL DE SAN MIGUEL

Por otro lado, el Plan General de San Miguel tiene como objetivo fundamental aportar seguridad jurídica al desarrollo del municipio.

Este documento incorpora modificaciones del planeamiento de años anteriores y, sobre todo, unifica la normativa vigente a un lado y al otro de la autopista TF-1, que en la actualidad se rigen por diferentes normas.

De igual modo, recoge algunas condiciones de la normativa de navegación aérea, que condicionan buena parte del planeamiento del municipio por la proximidad del aeropuerto, y adapta las condiciones del suelo rústico a la última modificación del planeamiento insular.

El alcalde del municipio tinerfeño, Arturo González, ha calificado la jornada como "histórica, pues San Miguel dispone de normas urbanística que tienen varias décadas de antigüedad, y la aprobación del nuevo Plan General va a permitir impulsar su desarrollo de manera ordenada para las próximas décadas".