Gobierno, Canarias y Cabildo de Tenerife sellan un protocolo para impulsar los trenes comarcales en la isla

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la firma del protocolo para impulsar la construcción de los trenes comarcales de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

El proyecto del sur debe ser actualizado para incluir Declaración de Impacto Ambiental y arrancaría con una primera fase San Isidro-Adeje

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han firmado este jueves un protocolo para impulsar la construcción de los dos trenes comarcales en la isla, paso previo a la firma de un convenio plurianual que asegure la financiación, en la misma línea que el proyecto ferroviario de Gran Canaria.

En la firma han participado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

El objetivo, una vez se consigan los fondos, es arrancar con la primera fase del proyecto del sur que uniría San Isidro con Costa Adeje, con un coste aproximado de unos 950 millones --toda la línea tendrá un presupuesto de unos 2.500 millones--.

No obstante, el proyecto debe ser actualizado y volver a pasar por el trámite de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dado que la anterior caducó, un proceso que desde el Cabildo creen que se puede demorar en torno a un año y medio.

Clavijo ha afirmado que se está "más cerca que nunca" de tener trenes en Tenerife tras "muchos años" de debate, ha destacado el "liderazgo" del Cabildo en los proyectos y recordado el "éxito" del tranvía como modelo de movilidad sostenible.

Ha apuntado que "no hay otra posibilidad" en las islas capitalinas que apostar por el transporte guiado para resolver los problemas de movilidad y entiende que "lo determinante" ahora será buscar la financiación.

En ese sentido ha comentado que se ha pactado que la ejecución se haga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aunque aún quedaría afinar la "fórmula jurídica".

Clavijo también ha resaltado que este protocolo es un "ejemplo" del "modo canario" de hacer política "frente al ruido y la crispación" de la Península, con colaboración de todas las administraciones pese a que tienen "colores políticos distintos".

Torres ha admitido que se da "un paso importante pero no definitivo" y recordado que desde 2010 el Estado aporta fondos para la redacción de proyectos --más de 50 millones reservados en los PGE-- y que la isla reivindica un tren desde 1909, cuando se acordó una línea que uniría Santa Cruz de Tenerife con Garachico.

Ha valorado el "compromiso" del Gobierno con este proyecto, tal y como ocurre también con el convenio de carreteras o la construcción de la carretera de La Palma tras la erupción, y al igual que Clavijo, ha remarcado que este protocolo es un "ejemplo de colaboración institucional".

Santano ha comentado que el tren es "protagonista" de la movilidad en la Península y "era necesario corregir" que no lo fuera en Canarias, de tal forma que la firma del protocolo es "un hito" porque además, va a ayudar a descarbonizar la movilidad.

Ha indicado también que el Gobierno entiende la movilidad como "un derecho de la ciudadanía", y así lo ha incluido en el proyecto de ley de movilidad sostenible que se tramita en el Congreso, al tiempo que ha abierto la puerta a que se cuente también con financiación europea.

DÁVILA: "UN PASO ESENCIAL"

Pablo Rodríguez ha comentado que se trata de un "día histórico" para la movilidad de la isla porque empieza a cristalizar un "ansiado sueño" que ha liderado el Cabildo --al igual que en Gran Canaria-- con la redacción de los proyectos y un trabajo "serio y riguroso".

Rosa Dávila ha apuntado que la firma del protocolo es un "paso esencial" en la movilidad sostenible de la isla y valorado el "esfuerzo" de los equipos técnicos de las administraciones implicadas y la "voluntad política".

En esa línea ha señalado que ya se dispone de un "horizonte cierto y claro" tras "más de veinte años hablando de los trenes" y no ha ocultado que el tren del sur va más adelantado que el del norte y que es "más creíble" para los ciudadanos empezar por fases.

El tren del sur, cuando esté acabado conectará la capital de la isla con Adeje en 39 minutos, y entre San Isidro y el mismo municipio, en apenas 13 minutos.

Para el proyecto del norte la presidenta ha admitido las dificultades técnicas derivadas de la orografía y confía en que dentro de unos meses ya se conozcan las principales propuestas del concurso internacional de ideas convocado por su corporación.